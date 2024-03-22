16:49, 22 Март 2024 | GMT +6
Какие 6 фраз чаще всего используют мошенники против казахстанцев
В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В МВД сообщили, если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:
- «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»;
- «продиктуйте код из SMS»;
- «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию»;
- «оформлена заявка на кредит»;
- «перевести деньги на специальный и безопасный счет»;
- «истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты».