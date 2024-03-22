Какие 6 фраз чаще всего используют мошенники против казахстанцев

В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД сообщили, если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали: