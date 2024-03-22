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    16:49, 22 Март 2024 | GMT +6

    Какие 6 фраз чаще всего используют мошенники против казахстанцев

    Телефонные мошенники
    Фото: pixabay.com

    В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В МВД сообщили, если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:

    1. «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция»; 
    2. «продиктуйте код из SMS»;
    3. «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию»; 
    4. «оформлена заявка на кредит»; 
    5. «перевести деньги на специальный и безопасный счет»; 
    6. «истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты».
    Теги:
    МВД РК Мошенничество Казахстанцы полиция Интернет-мошенничество
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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