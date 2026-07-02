Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы

В связи с празднованием Дня столицы, центры обслуживания населения и спецЦОНы работать не будут, передает агентство Kazinform.

В связи с празднованием Дня столицы 6 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. 4 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах. Дежурные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00.

В спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться с 09:00 до 12:00, выдача готовых документов — до 13:00.

С 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в привычном режиме.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля в ряде регионов страны меняются адреса дежурных центров обслуживания населения.