Как бизнесу получить статус социального предпринимателя в Шымкенте

С 1 сентября в Шымкенте начнется прием документов для включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реестр субъектов социального предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заявки будут принимать две недели.

Претендовать на включение в реестр могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением субъектов крупного предпринимательства.

В зависимости от направления работы они делятся на четыре категории.

К первой категории относится бизнес, который обеспечивает работой социально уязвимые группы населения. В их числе люди с инвалидностью, родители и законные представители детей с инвалидностью, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот в возрасте от 16 до 23 лет, бывшие заключенные в течение года после освобождения, лица без определенного места жительства, представители малообеспеченных, многодетных и неполных семей, многодетные матери, кандасы и другие категории.

При этом одного факта трудоустройства таких работников недостаточно. По итогам предыдущего календарного года они должны составлять не менее 50% от среднегодовой численности сотрудников предприятия и не менее двух человек. На их заработную плату должно приходиться не менее 25% всех расходов бизнеса на оплату труда.

— Вторая категория предусмотрена для предпринимателей, которые помогают реализовывать товары, работы или услуги, произведенные гражданами из социально уязвимых групп. Доход от такой деятельности по итогам предыдущего года должен составлять не менее 50% общего дохода бизнеса. Если предприятие получило чистый доход, не менее половины этой суммы в текущем году должно быть направлено на такую деятельность, — сообщили в городском Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

К третьей категории относится бизнес, который производит товары или оказывает услуги для людей с инвалидностью и других социально уязвимых граждан. Это могут быть социально-бытовые, медицинские, психологические и педагогические услуги, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации, производство и реализация медицинской техники и протезно-ортопедических средств, организация отдыха и оздоровления людей с инвалидностью и пенсионеров, дополнительное образование.

Четвертая категория объединяет предпринимателей, работа которых направлена на решение социальных проблем. Сюда входят услуги по поддержке семьи, материнства и детства, организация отдыха и оздоровления детей, дошкольное и школьное образование, помощь детям с особыми образовательными потребностями, обучение сотрудников и волонтеров социально ориентированных НПО, культурно-просветительская деятельность и проекты в сфере охраны окружающей среды.

Для второй, третьей и четвертой категорий действует требование по доходам. Доля поступлений от соответствующей социальной деятельности за предыдущий год должна составлять не менее половины общего дохода предпринимателя. При наличии чистого дохода не менее 50% от него должно быть направлено на эту деятельность в текущем году.

Какие документы понадобятся

Для включения в реестр предприниматель должен подать заявление установленной формы и документы, подтверждающие соответствие выбранной категории. Если документы подает представитель, потребуется доверенность. Например, предпринимателям первой категории необходимо представить штатное расписание, трудовые договоры с сотрудниками из социально уязвимых групп, документы, подтверждающие их статус, сведения о численности и заработной плате работников, а также согласие сотрудников на обработку персональных данных.

Для остальных категорий предусмотрены свои подтверждающие документы. В частности, потребуется предоставить сведения о соответствующей деятельности и данные о доле полученных от нее доходов.

Когда и куда подавать заявление

Прием документов пройдет с 1 по 15 сентября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Подать заявление можно лично, через уполномоченного представителя, по почте или электронной почте.

— Документы принимают в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 10, 13-й этаж, кабинет № 1307. Электронная почта для подачи документов: msb_shymkent@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (7252) 24-74-22, 8 (776) 111-81-91, — добавили в ведомстве.

Поступившие заявки рассмотрит специальная комиссия, которая вырабатывает рекомендации о включении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реестр субъектов социального предпринимательства.

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