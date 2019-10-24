Какая зима будет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция РГП «Казгидромет», посвященная прогнозу погоды на предстоящий зимний период, передает МИА «Казинформ».

Спикерами выступили директор Гидрометцентра Марина Шмидт и начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Жулдыз Исабекова.

Марина Шмидт сообщила, что по предварительному прогнозу в ноябре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается выше нормы на 1°С, лишь на западе и востоке страны – около нормы. Количество осадков предполагается на большей части республики – около нормы, на крайнем юге и местами на северо-востоке – больше нормы, а на юго-западе республики – меньше нормы.

Первые два месяца зимы (декабрь, январь) на большей части республики прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5°С.

Осадочным предполагается декабрь, что будет обусловлено частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов.

Как отметила начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Жулдыз Исабекова, в феврале с частыми вторжениями холодных воздушных масс из районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется ниже нормы на 1-2°С. В юго-западной половине республики февраль предполагается малоосадочным, осадки в пределах нормы ожидаются в северо-восточной половине страны.

По прогнозу, весна 2020 года наступит в календарные сроки. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части Казахстана, около нормы – на юге и юго-востоке страны. Количество осадков на большей части республики предполагается около нормы, в горных и предгорных районах юга и востока республики – больше нормы.

Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, т.е. будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме.

Как отметили спикеры, средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, поэтому сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который затем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.

Консультативный прогноз погоды на период с ноября 2019 по март 2020 также направлен местным исполнительным органам и службам ЧС для подготовки к зимнему периоду и принятия своевременных мер.