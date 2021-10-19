Какая зима будет в Казахстане - прогноз специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный сезонный прогноз погоды по Республике Казахстан на ноябрь 2021 - март 2022 годы озвучили в «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По прогнозам синоптиков, первая половина ноября прогнозируется относительно теплой - в северной половине Казахстана, ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3+2°С до -8-13°С, днем от +3+10°С до -2+3°С.

На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17-25°С, днем до -8-13°С, а на востоке страны ночью - до -30°С, днем до -18°С. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений.

На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повысится до +10+18°С, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17°С, днем - до -2-7°С. В третьей декаде вновь потеплеет.

Предстоящая зима в Казахстане прогнозируется близкой к климатической норме

В декабре в северных регионах увеличивается число дней с метелями, а в южных регионах - туманы и гололедные явления. Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков - меньше нормы на большей части республики, около нормы - в северной половине и на востоке страны, больше нормы - на крайнем севере РК.

Январь самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние Монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине РК могут опуститься до -35-40°С, в южной до -22-30°С. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы на крайнем западе, юго-западе, севере, юге и юго-востоке страны. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм, около нормы - на крайнем северо-западе, северо-востоке РК и на юго-востоке Алматинской области.

Февраль завершает сезон зимы, однако, по словам синоптиков, его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским. Снегопады и метели, как правило, еще сохраняются в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории РК, выше нормы на 1° на юго-востоке республики. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

Для юга Казахстана март - уже типичный весенний месяц, а в северных областях еще продолжается зима. Погода в марте очень изменчива. Для марта характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2° на большей части территории Казахстана, около нормы - на крайнем западе РК. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы - в южной половине страны.

Стоит отметить, что сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, т.е. будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, т.к. погрешность прогноза возрастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Поэтому сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.



