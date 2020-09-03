Какая зарплата у ответсекретарей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о заработной плате ответственных секретарей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Средняя заработная оплата ответсекретарей сегодня на уровне 685 (тысяч, прим. ред), по разному, в зависимости от стажа работы, до 815-830 тысяч тенге», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.
Что касается дальнейшей судьбы ответственных секретарей, то, по словам спикера, это будут решать непосредственно министры.
«Распределение в другие министерства или ведомства – это уже полномочия непосредственно первых руководителей. Касым-Жомартом Кемелевичем (Касым-Жомарт Токаев - Глава государства - прим.ред.) была четко обозначена позиция по этому вопросу, в первую очередь вопросы об ответственности. В конкретных министерствах ответственность должен нести министр», - отметил он.
«Сегодня у нас институт ответственных секретарей действует в 15 министерствах деятельность и функциональные обязанности руководителей аппаратов четко расписаны в законе о государственной службе, поэтому он полностью соответствует тем полномочиям и функциям, которые сегодня идут в отдельных министерствах. Вопрос стоит на повестке дня, думаю, решения будут приняты в ближайшие дни», - заключил Е. Тугжанов.
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