Какая задача будет у Комитета по денежно-кредитной политике при Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о мерах по реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем Послании Глава государства озвучил задачу «по-новому подойти к денежно-кредитной политике».

«В данный момент Национальным банком разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Она будет способствовать устранению системных проблем, препятствующих эффективной реализации денежно-кредитной политики, повысит доверие к тенге и проводимой политике, а также через обеспечение стабильной инфляции будет способствовать формированию предсказуемой среды для долгосрочных инвестиций в казахстанскую экономику», - отметил Акылжан Баймагамбетов.

Для повышения эффективности валютного рынка совместно с Правительством будут проработаны дополнительные меры возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами.

Кроме того, по поручению Президента при Национальном банке до конца 2020 года будет создан Комитет по денежно-кредитной политике.

«Это будет коллегиальный орган, главной задачей которого станет принятие решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены», - отметил зампред Нацбанка.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.