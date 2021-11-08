Какая судьба ждет реку Жайык, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно ситуации с водными ресурсами в западных регионах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экологическая ситуация бассейна реки Жайык находится на особом контроле Правительства. В последние годы в связи с затянувшимся циклом маловодных лет, отсутствием весеннего половодья, снежных запасов и незначительного количества осадков наблюдается ухудшение экологического состояния в бассейне реки Жайык и уменьшение поверхностного стока рек Сагиз, Ойыл, Жем. В этой связи принимаются соответствующие меры, направленные на решение имеющихся проблем», - написал Роман Скляр в своем ответе .

Он также высказался по поводу включения реки Жайык в число водных объектов особого государственного значения

«В последнее время вопрос о включении реки Жайык в список водных объектов особого государственного значения поднимался неоднократно. Здесь следует отметить, что сток реки Жайык формируется в основном в верхней части, в пределах Российской Федерации, где наиболее развита речная сеть. Расходы воды, передаваемые по реке Жайык, определены в Протоколе о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года (50% обеспеченность – 7,79 км3 ; 75% обеспеченность – 5,360 км3 ; 95% обеспеченность – 2,97 км3 )», - отметил зампремьера.

«Фактический годовой сток реки Жайык за 2017 – 2020 годы уменьшился с 10,6 кубических км до 4,5 км3 . При этом ежегодный водозабор по реке Жайык составляет в среднем 0,5 км3 . Таким образом, вопрос включения реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения в настоящее время прорабатывается с учетом работы, проводимой с Российской Федерацией. Вопросы улучшения водохозяйственной обстановки, сохранения и восстановления экосистемы в бассейне решаются в рамках Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021 – 2024 годы», - заключил Р. Скляр.