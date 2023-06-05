Какая судьба ждет неперспективные села, рассказали в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о селах, которые государство считает неперспективными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2,8 тыс. сел которые не являются спутниковыми и опорными, в которых проживают менее 10 процентов сельского населения. То есть менее 700 тыс. человек», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

Министр также рассказал об их дальнейшей судьбе.

«Здесь по-разному. Какие-то села они естественным образом закроются, так сказать, там есть естественный убыль населения. Какие-то села будут восстанавливать, поддерживать, это зависит уже от политики непосредственно самих регионов», - добавил глава Миннацэкономики.