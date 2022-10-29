Какая судьба ждет купюры с изображением Нурсултана Назарбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О дальнейшей судьбе 20-тысячных купюр с изображением Нурсултана Назарбаева, выпущенных к 30-летию Независимости Казахстана, рассказали в Национальном банке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, является законным платежным средством. Данные банкноты обязательны к приему, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Банкноты будут изыматься из денежного обращения по мере их естественного износа. Срок обращения по юбилейным и памятным банкнотам не устанавливается», - сообщили в Нацбанке в ответ на запрос Казинформа.

Ранее сообщалось, что Национальный банк РК 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тысяч тенге. Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости. На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.