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Какая судьба ждет казахстанцев, проживающих в неперспективных селах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июня 2023, 10:32
Какая судьба ждет казахстанцев, проживающих в неперспективных селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал возможность переселения казахстанцев из неперспективных сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть система региональных стандартов. Она носит качественный характер. Мы должны подтянуть все перспективные села до уровня минимальных стандартов. Это касается инфраструктуры, дорог и так далее. Это опорные, спутниковые села, их 3,5 тысячи», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в рамках Международного форума Астана.

По его словам, есть села, которые естественным образом угасают.

«Понятно, что население уезжает, особенно молодежь. Некоторые села объединяются в сельские округи, если они находятся рядом. Это естественный процесс. Когда мы доведем все крупнейшие села до минимальных стандартов, будем уделять внимание мелким селам. Но мы не должны о них забывать сейчас. Акиматы должны поддерживать села, которые менее перспективные. Нужно поддерживать сфокусировано», - отметил министр.

«С другой стороны, особенное снимание нужно уделять селам, которые находятся в приграничных областях. Их нужно заполнять максимально человеческим капиталом, создавать рабочие места. Это комплексный вопрос», - добавил глава Миннацэкономики.


Общество   Миннацэкономики   Международный форум Астана  
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