Какая скорость допустима на казахстанских трассах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися случаями аварий на республиканских трассах в «КазАвтоЖол» рассказали о допустимой скорости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Так, разрешенная скорость на автодорогах I-а категории — 140 км/час, на I-б категории — 110 км/час. На дорогах II и III категорий допустимая скорость — 100 км/час (если не имеются другие ограничения). А на участках, где ведутся ремонтные работы знаки установлены согласно ордера на право производства работ. Детально ознакомиться с ПДД (10. скорость движения) можно по здесь.

Скоростной режим регламентирован правилами дорожного движения.Превышение установленной скорости движения сопряжено с серьезной опасностью. Призываем строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и воздержаться от рискованных маневров.