Какая работа ведется по обеспечению уличного освещения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане особое внимание уделяется освещению общественных мест и жилых массивов, расположенных на окраинах. О том, какие работы были проведены в этом году в четырех районах города, рассказали в пресс-службе столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

Аппаратом района Сарыарка с начала года проведена работа по освещению 72 улиц, переулков с сетями наружного освещения, а также 4 парков. Сейчас эти места работают для жителей города. По всем принятым объектам проведены работы по подключению и восстановлению освещения.

Также по просьбе жителей жилых массивов «Коктал-1», «Коктал-2» и «Агрогородок» разработан план мероприятий по проведению дополнительных сетей с установкой уличного освещения (опор и светильников). В результате в этом году были освещены 30 улиц и переулков. В «Агрогородке» в этом году проведены работы по освещению 21 улицы. Было установлено около 80 опор и более 100 светильников. В ближайшее время планируется освещение городских улиц Диваева, Куракты. В жилом массиве «Коктал» освещены 9 улиц и 9 переулков. В ходе этой работы установлено около 50 опор и более 70 светильников.

В районе Сарыарка за последние два года работы по освещению проведены на более 130 улицах. Среди них общественные пространства, места для прогулок, а также окраины города.

В районе Алматы работа в этом направлении ведется на постоянной основе. В поселке «Железнодорожный» с начала года установлена 21 опора, более ста светильников. Также работа в этом направлении велась в жилых массивах «Интернациональный», «Промышленный», «Мичурино», «Куйгенжар». А в жилом массиве «Интернациональном» на контроле - улицы Суткент, Майлыкент, Жылыбулак, Речная. Соответствующие работы будут проведены на этих улицах в ближайшее время.

В Есильском районе около 27 тысяч световых точек. Из них уличных фонарей – 15 434 шт., парковых – 10 970 шт., внутриквартальных – 573 шт.

С этого года район разделен на 3 участка по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения. В Есильском районе в текущем году проведены работы по подключению электричества и установке современных светильников на 18 улицах. Работа в этом направлении будет продолжена в 2022 году.

В районе Байконыр с начала года на 30 улицах заменено более 1000 светильников. Также на неосвещенных улицах по 11 адресам ведутся работы по установке опор освещения светодиодными светильниками. Проведены работы по освещению в парках имени Ж. Ташенева, площади «Ататюрк», скверах спасателей, учителей и театральной площади.

В Нур-Султане работа по освещению будет продолжена, заверили в акимате.