Какая работа проводится в Шымкенте для борьбы с вредителями, уничтожающими карагач

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В управлении развития комфортной городской среды Шымкента рассказали о том, какая работа проводится для борьбы с вредителями, массово уничтожающими карагач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В центральном парке руководство управление развития комфортной городской среды Шымкента организовало встречу, где обсуждались вопросы проведения дезинсекции в связи с нашествием опасных вредителей на карагач. Этот вопрос обсуждался с участием районных акимов, ответственных сотрудников территориальной инспекции по городу Шымкенту, Государственной инспекции МСХ РК, республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, ТОО «Build Stroi», ТОО «Защита растений», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В ходе обсуждения руководитель аппарата акима города дал ряд поручений ответственным работникам по проведению неотложных лечебных мероприятий.

На территории парков города Шымкента на 28 га земли , по Абайскому району - на 20 га, по Аль-Фарабийскому району - на 25 га, по Енбекшинскому району - на 23 га, по Каратаускому району - на 29 га в целом по городу - на 125 га земли ведутся работы по обработке карагачей препаратами «Имидор», «Омайт», «Энжин».