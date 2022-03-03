Какая работа проводится в РК по модернизации призывных пунктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по модернизации призывных пунктов рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, в отдельных регионах МИО проводится следующая работа по модернизации призывных пунктов: в Актюбинской области рассматривается вопрос сноса аварийного здания призывного пункта в городе Актобе и строительства на его месте нового двухэтажного административного здания; в Хромтауском районе завершается строительство призывного пункта (введение в эксплуатацию ориентировочно в первой половине т.г.); в Шалкарском районе для строительства призывного пункта проведена государственная экспертиза ПСД и прорабатывается вопрос выделения денежных средств на его строительство; в Мугалжарском районе выделен земельный участок и рассматривается вопрос о выделении денежных средств на разработку ПСД», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, в Иргизском районе продолжается проработка вопроса передачи здания Центра занятости населения для размещения призывного пункта; в Алматинской области продолжается проработка вопроса строительства призывных пунктов в Каратальском, Енбекшиказахском районах и городе Капшагае, а также приобретения передвижных рентген-кабинетов; в Атырауской области для строительства призывных пунктов в городе Атырау и Индерском районе разработаны ПСД и рассматривается вопрос о выделении денежных средств на их строительство; в Кызылкогинском районе проводится реконструкция призывного пункта; в Махамбетском районе прорабатывается вопрос выделения земельного участка под строительство призывного пункта.

«В Восточно-Казахстанской области принимаются меры по изысканию финансовых средств и приобретению здания для размещения призывного пункта в Кокпектинском районе; в Западно-Казахстанской области продолжается строительство призывного пункта в Бурлинском районе», - заключил зампремьера.



