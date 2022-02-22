Какая работа проводится по развитию фонда школьных библиотек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по развитию фонда школьных библиотек? Об этом рассказал директор республиканского научно-практического фонда «Окулык» Елдос Нурланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если проанализировать период с января по декабрь прошлого года, 71% составляет количество закупленных книг на государственном языке и 23 % литературы – на русском языке. Оставшиеся 6 % приходятся на литературу на английском языке. Если рассматривать по жанрам, 87% приходятся на произведения казахской и мировой литературы, 13 % – справочные, методологическая, научно-познавательная, научно-практическая литература», - рассказал Елдос Нурланов на аппаратном совещании МОН РК.

По словам спикера, в ряде регионов в малом количестве приобретали книги.

«В частности, в столице, в Шымкенте, в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях низкий уровень покупки книг, необходимо в большом количестве приобретать книги. А если купленные книги подразделить на классы, для начальных классов – 38%, основных классов – 34% и для старших классов – 28 %», - добавил Елдос Нурланов.