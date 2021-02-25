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Какая работа проводится по обеспечению социально уязвимых слоев населения жильем в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
25 Февраля 2021, 16:01
Какая работа проводится по обеспечению социально уязвимых слоев населения жильем в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по обеспечению социально уязвимых слоев населения жильем в Казахстане, и сколько льготных займов было выдано населению, в том числе по программе «Бақытты отбасы», рассказал заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, через «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») в 2020 году населению было выдано 14,3 тыс. льготных займов на сумму в 145,7 млрд тенге, в том числе по программе «Бақытты отбасы» - 5,2 тыс. займов на 54 млрд тенге.

«Как вам известно, по итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн. кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году). И здесь, инструменты холдинга «Байтерек» оказали ключевую поддержку в достижении рекордных объемов. Для этого мы профинансировали местные исполнительные органы на 281,2 млрд. тенге», - сказал Ануар Омарходжаев.

На сегодня многие граждане получили льготное жилье по госпрограммам и ощутили реальную поддержку государства в этом вопросе. Одной из таковых является жительница Алматинской области Улзира Толепберген, которая одна воспитывает троих детей. В очереди на получение льготного жилья по программе «Бакытты отбасы» стояла несколько лет.

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Для неполных семей по этой программе предусмотрены условия ипотеки на 15 лет по 2% годовых. Платеж составляет около 80 тысяч в месяц.

«Я мать - одиночка получила квартиру. Работаю в компании «Medical Union Pharmaceuticals». Около 7-8 лет мы снимали двухкомнатную квартиру за 40 тысяч тенге, включая комуслуги у нас выходила сумма в 60 тысяч тенге. В 2018 году я встала на очередь в акимате, открыла счет в «Жилстройсбербанке». Каждый месяц перечисляла на счет по 50 тысяч тенге. В акимате меня консультировали и начислили 500 тысяч тенге на мой счет для первоначального взноса. Это большая помощь для одиноких мам», - отмечает Улзира Толепберген.

Он добавила, что по программе «Бақытты отбасы» в больших городах можно приобрести жилье на 15 млн тенге, а в областях на 10 млн тенге.

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«Необходимо собрать 10% от стоимости для первоначального взноса. Я собрала 500 тысяч тенге и добавила 500 тысяч тенге, выданные мне акиматом, и приобрела трехкомнатную квартиру в городе Талгар. Квартира у нас просторная в 92 кв м., я сама ее выбирала», - рассказала Улзира Толепберген.

На брифинге было отмечено, что в 2020 году акиматами было сдано 28 тысяч квартир по фиксированным ценам или 20% от общего объема построенного жилья в стране. В текущем году поставлена более амбициозная задача – это строительство 17 млн. кв. метров или 163 тысяч жилищ за счет всех источников.


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