Какая работа проводится по обеспечению казахстанцев медицинскими принадлежностями в Китае
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольством РК в Китае проводится работа по обеспечению казахстанцев необходимыми медицинскими принадлежностями и питанием. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Посольством РК совместно с Министерством образования и вузами КНР ведется работа по обеспечению казахстанцев необходимыми медицинскими принадлежностями и питанием», - сказал Мухтар Тлеуберди.
Министр добавил, что в МИД и во всех загранучреждениях РК в КНР созданы горячие линии для предоставления консультаций гражданам РК.
«Осуществляется своевременное информирование граждан о текущей ситуации через веб-сайты МИД и загранучреждений РК в КНР, а также посредством различных социальных сетей. На сегодня по рекомендации МИД 450 граждан РК самостоятельно вернулись в Казахстан», - добавил министр.
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