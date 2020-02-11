Какая работа проводится по обеспечению казахстанцев медицинскими принадлежностями в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольством РК в Китае проводится работа по обеспечению казахстанцев необходимыми медицинскими принадлежностями и питанием. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посольством РК совместно с Министерством образования и вузами КНР ведется работа по обеспечению казахстанцев необходимыми медицинскими принадлежностями и питанием», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Министр добавил, что в МИД и во всех загранучреждениях РК в КНР созданы горячие линии для предоставления консультаций гражданам РК.

«Осуществляется своевременное информирование граждан о текущей ситуации через веб-сайты МИД и загранучреждений РК в КНР, а также посредством различных социальных сетей. На сегодня по рекомендации МИД 450 граждан РК самостоятельно вернулись в Казахстан», - добавил министр.