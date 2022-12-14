Какая работа проводится по легализации иностранных авто

14 Декабря 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал о проводимой работе по легализации иностранных авто. По его словам, эта работа разделена на два этапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство также принимает меры по реализации поручения Главы государства в части легализации иностранных автомобилей. Эта работа разделена на два этапа: первый – внесение необходимых поправок в законодательство, второй – непосредственные мероприятия по легализации. Парламент принял первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках другого законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, в части отмены утилизационного платежа», - сказал министр внутренних дел РК.

Марат Ахметжанов также отметил, что МВД разрабатывает проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации.

«Мы определили автомобили, которые не подлежат регистрации. Это те, кто не прошел таможенный контроль, а также, завезенные в нашу страну после 1 сентября», - добавил министр.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК ответили на вопросы о легализации автомобилей. Под легализацию не попадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.