Какая работа проводится для улучшения работы общественного транспорта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится для улучшения работы столичного общественного транспорта, рассказали в транспортной компании CTS, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам 2021 года для улучшения работы общественного транспорта проведена следующая работа: запуск 6 новых маршрутов 26, 30, 43, 45, 69, 323, изменены схемы движения 20 маршрутов и увеличено количество автобусов на линии на 80 единиц c 806 до 886 единиц. Город Косшы и ж/м «Лесная поляна» обслуживаются пригородными маршрутами: 302, 303, 320, 323 с общим количеством графиков 27 единиц, при этом интервал движения – согласно расписанию движения (8 – 97 минут). В 2021 году запущен маршрут 323 для снижения загруженности маршрутов данного направления. Дальнейший запуск новых маршрутов в ближайшее время не планируется в связи с действующим дефицитом автобусов (более 400 единиц) и водителей (более 700 человек)», - пояснили в пресс-службе компании.

Подвижной состав столицы насчитывает более 1000 автобусов, с 2015 года 78% обновлено. Например, в 2019-2020 году на линию выпущены 100 единиц новых автобусов – электробусов. В дальнейшем планируется введение в эксплуатацию еще 100 единиц электробусов.

Маршрутная сеть общественного транспорта столицы состоит из 95 маршрутов, в том числе 70 городских и 25 пригородных сообщений. Ежедневный выпуск маршрутов составляет 886 автобусов, из них 802 автобуса обслуживают городские маршруты и 84 автобусов - пригородные маршруты. В 2021 году увеличено количество автобусов на 80 единиц с 806 до 886 единиц или 10%. Работа в данном направлении будет продолжена.

В 2021 году были запущены 6 новых маршрутов, также были улучшены схемы 20 маршрутов, решены вопросы по транспортной доступности проблемных и новых участков на 31 улицах и 18 районах, обновлен подвижной состав на 9 маршрутах, также увеличен охват городского транспортного обслуживания за счет изменения маршрутов и запуска новых маршрутов.

Ранее в компании CTS пояснили, как составляется расписание движения столичного общественного транспорта.