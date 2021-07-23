Какая работа проведена Центром непартийного наблюдения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре непартийного наблюдения завершился этап предвыборной подготовки наблюдателей за выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. За это время состоялось более 30 обучающих семинаров для непартийных наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя Центра непартийного наблюдения Толегена Кунадилова, чем больше представителей гражданского общества примут участие в выборах, тем больше шансов на то, что выбор граждан будет защищен законом и обществом.

«Самое главное – обеспечить конституционное право человека на свободу выбора. Поэтому Центр непартийного наблюдения принимает участие в предстоящих выборах в качестве наблюдателей и ставит главной задачей недопущение нарушения волеизъявления граждан. На данный моментом Центром и областными филиалами сформирован пул наблюдателей. Мы провели более 30 онлайн-семинаров, в ходе которых наблюдатели ознакомились с механизмом контроля за процессом голосования, также для максимально эффективного обеспечения контроля провели обучение в рамках лучших мировых практик и стандартов. Мы полагаемся на ответственных, знающих свои права и обязанности наблюдателей. Это позволит нам объективно и справедливо оценить процесс голосования», - проинформировал Толеген Кунадилов.

Отметим, к работе Центра непартийного наблюдения по мониторингу выборов в регионах также привлечены 95 НПО – партнеров.

Центром разработан рабочий блокнот наблюдателя, в котором учтены все особенности выборного процесса. В блокноте будут фиксироваться нарушения, в случае их выявления.

«На предстоящих выборах есть свои новшества: появилась графа против всех, это уже выборы сельского акима. В соответствии с нововведениями мы адаптировали и актуализировали блокнот наблюдателя», - добавил спикер.

Спикер подчеркнул важность проведения предстоящих выборов в соответствии с принципами демократического избирательного процесса.

«Выборы - важный момент в истории нашей страны. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто и на свободной конкурентной основе. Мы надеемся, что интересы гражданского общества будут соблюдены в полной мере. И чем больше представителей гражданского общества будет участвовать в наблюдении, тем больше шансов, что выбор наших граждан будет защищен обществом и законом. Самое главное – обеспечить конституционное право человека на свободу выбора», - подчеркнул председатель Центра непартийного наблюдения.