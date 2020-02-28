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Какая работа предстоит Минздраву РК по цифровизации сферы

28 Февраля 2020 15:49
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Какая работа предстоит Минздраву РК по цифровизации сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов рассказал об уровне цифровизации сферы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В достижении конкурентоспособности на мировом уровне важную роль играет цифровизация. В прошлом году большую работу провело министерство совместно с другими органами, в частности с Министерством цифрового развития по оцифровке системы лекарственного обеспечения. Это большое достижение, которое позволило выявить некоторые недостатки, приписки, на какие-то некачественные подходы в работе и позволило их исправить», - сказал Тимур Сулейменов на коллегии Минздрава.

По его словам, большинство клиник перешло на электронный формат работы, но дальнейший объем работы еще велик.

«Предстоит содержательное наполнение электронных паспортов здоровья, интеграция всех информационных систем в рамках ОСМС, и доработка, а также обеспечение бесперебойной работы медицинских информационных систем. Потому что врачи – это ключевые проводники всех реформ, они должны понимать, что цифровизация здравоохранения – это удобно и нужно. Поэтому мы ожидаем полноценного и качественного функционирования медицинских информационных систем», - подчеркнул представитель Администрации Президента.

Сказал Т. Сулейменов несколько слов и Кодексе о здоровье народа.

«Самым большим документом, который разрабатывается сейчас и будет принят в этом году, является новый Кодекс о здоровье народа. Здесь важно соблюсти баланс между той проблематикой и тем чувствительными моментами, которые поднимается в обществе. Но очевидно, что нельзя отставать от прогресса, и следует обеспечить новейшие рекомендации от ОЭСР и ВОЗ, чтобы мы не отставали от мировых трендов. Мы ожидаем, что Кодекс даст новый импульс отечественному здравоохранению и позволит вывести его на качественно новый уровень», - сказал Т. Сулейменов.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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