Какая работа по стабилизации цен ведется в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О стабилизации цен на продукты питания в Акмолинской области на брифинге рассказал руководитель управления предпринимательства и туризма региона Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главой государства на расширенном заседании Правительства 8 февраля сдерживание инфляции определено одной из основных задач государства, наряду с повышением доходов населения. Установлен целевой коридор инфляции – 4-6 % в 2022 году со снижением до 3-4 % к 2025 году, при этом отмечена важность своевременного перехода от контрольно-регулятивных мер в пользу системно-отраслевых мер.

«По поручению Президента разрабатывается комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, предусматривающий меры по увеличению объемов производства продукции, внешнеторгового регулирования, антимонопольного реагирования и ряд системных мер. Отмечу, что некоторые из предложенных мероприятий уже реализуются в области. Так, управлением во взаимодействии с акиматами регионов и иными государственными органами принимаются все меры для обеспечения продовольственной безопасности области», - отметил Е. Оспанов.

По словам спикера, из 19 видов социально значимых продовольственных товаров в области производятся 12 (хлеб 1-го сорта, мука 1-го сорта, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, масло сливочное, яйцо куриное, масло подсолнечное, морковь, картофель). Потребность в оставшихся товарах обеспечивается поставками из других регионов республики и стран ближнего зарубежья.

«В целях импортозамещения ввозимых товаров благодаря принимаемым мерам поддержки в рамках государственных программ обеспечивается увеличение объемов производства местных продуктов питания. За 2021 год в области произведено продовольственной продукции на 141,6 млрд тенге с ростом к 2020 году на 15,5%. Увеличилось производство мяса и субпродуктов на 45,8%, полуфабрикатов из мяса – на 65,5%, рафинированного подсолнечного масла – в 2,8 раза, молока – на 2,7%, масла сливочного – на 28,5%, сыра и творога – на 5%, круп – на 40,3%, готовых кормов – на 30,4%», - поделился Е. Оспанов.

Все объекты продовольственной торговли работают в штатном режиме, запасы основных продовольственных товаров имеются и постоянно пополняются.

Как было отмечено, с начала года наблюдается рост цен на капусту - на 37,6%, картофель - на 8,5%, творог – на 1,7%, морковь – на 1,5%, лук – на 1%, сахар - на 1%. Этот рост цен обусловлен повышением цен у производителей данных видов продукции. При этом за тот же период снизились цены на яйцо - на 1,2%.

«Для сдерживания роста цен ведется работа по контрактации раннеспелой капусты в Туркестанской области, а также прорабатывается вопрос закупа в соседних странах. В рамках «оборотного механизма» стабилизации цен заключен договор с ТОО «Зеренда Сактау Онимдери», ведется поставка 1500 тонн картофеля по розничной цене 145 тенге за кг через сеть социальных магазинов «KOKSHE MARKET». В рамках этого механизма реализуется творог по цене 1200 тенге за кг по договору с ТОО «ТД Гормолзавод» и сахар по цене 320 тенге за кг по договору с ТОО «KOKSHE MARKET». В стабфонд закуплено 70 тонн моркови у ТОО «Агротрейд Кокше» и ИП «Сапаров», цена реализации - 130 тенге за кг. Также закуплено 50 тонн лука, цена реализации - 100 тенге за кг. В целом, работа по стабилизации цен на социально значимые товары в области построена на системной основе», - добавил руководитель управления.

Стабильно осуществляются поставки и реализация товаров из регионального стабилизационного фонда и в рамках заключенных договоров по «оборотной схеме» через четыре социальных магазина СПК «KOKSHE». Ведется работа по расширению поставок в другие магазины города Кокшетау и по районам области.

«В рамках «оборотного механизма» выданы льготные займы местным производителям на 1,6 млрд тенге по девяти видам товаров по фиксированным сниженным ценам (масло сливочное, молоко, кефир и творог, мясо кур, картофель, яйцо, сахар, масло подсолнечное). В области сформирован запас товаров в объеме шести тысяч тонн. Несмотря на сложную обстановку в стране с начала года – режим ЧП и сопутствующие ограничения, в регионах области проведено девять ярмарок с реализацией товаров на общую сумму 40,7 млн тенге по ценам на 10-20% ниже средних, заключено 645 соглашений о стабилизации цен с производителями

и торговыми объектами. С учетом погодных условий будет возобновлено проведение сельскохозяйственных ярмарок во всех регионах области», - резюмировал спикер.