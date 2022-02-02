Какая работа по развитию дополнительного образования ведется в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» в Акмолинской области проводится активная работа по развитию дополнительного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным направлением государственной образовательной политики в Казахстане. На сегодняшний день в области функционируют 51 организация дополнительного образования с охватом 94947 детей или 71,7%.

Реализуется проект размещения государственного образовательного заказа на творчество, спорт в дополнительном образовании, которым охвачено 7648 детей. В 2022 году продолжится реализация проекта в системе образования и охват им составит еще около 8 тысяч детей. Количество спортивных секций увеличилось и составило 2887 с охватом 56686 детей или 42,9%.

По словам руководителя управления образования региона Бейбита Жусупова, немаловажную роль для привлечения детей в дополнительное образование играет улучшение условий, материально-техническое оснащение. В 2021 году в шести организациях дополнительного образования произведены капитальные ремонтные работы: ДЮСШ «Батыр» города Степногорска, Дом школьников Жаксынского района, станция юных техников Аршалынского района, детская музыкальная школа Атбасарского района, ФОК «Олимп» Атбасарского района, Дом творчества Астраханского района. Также на 2022 год запланирован ремонт еще в двух организациях, центре детско-юношеского творчества Аккольского района, ДЮСШ «Жігер» Зерендинского района.

В области уже более 20 лет функционирует центр внешкольной работы «Әулет», который посещают около трех тысяч детей и подростков.

«На сегодняшний день для детей и подростков открыты 116 кружков и студий по 10 направлениям: туристическо-краеведческое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, техническое моделирование, естественно-математическое, экологическое, языковое и спортивные направления», – отметила директор Центра Марал Альжапарова.

При Центре внешкольной работы «Әулет» функционируют пять детских дворовых клубов: «Балдаурен», «Мұрагер», «Жұлдыз», «Қайнар», «Мирас», расположенные в отдаленных микрорайонах города Кокшетау. Также центр координирует работу детских общественных объединений «Жас Ұлан», «Жас Ұрпақ», «Юных инспекторов дорожного движения», «Юных спасателей», «Детских школьных Ассамблей народа Казахстана».

Ранее сообщалось о том, какие социальные объекты уже сданы в эксплуатацию, а какие появятся в ближайшее время в Акмолинской области.