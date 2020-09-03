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Какая продукция из Акмолинской области пополнит отечественный рынок

3 Сентября 2020 13:27
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Какая продукция из Акмолинской области пополнит отечественный рынок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопрос поддержки товаропроизводителей и продвижения продукции на межрегиональные и внешние рынки остается одним из главных направлений деятельности органов власти Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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По информации управления предпринимательства Акмолинской области, по итогам прошедшего времени в этом году производство товарной продукции в регионе составило около 400 млрд тенге, с ростом более чем на 4 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Вскоре ряды объектов промышленного сектора области пополнит строящийся в Жаркаинском районе молочный цех. Мощность будущего предприятия будет составлять до 3 тонн продукции в сутки. Здесь будут производиться сливочное масло, молоко, сметана, творог, брынза и другие молочные продукты.

Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, приобретено и установлено современное оборудование из Германии. Как только цех будет готов к запуску, для сельчан станут доступны 5 новых рабочих мест.

Работа по вводу объектов перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции ведется и в других районах.

Современный маслозавод сейчас строится в райцентре Буландынского района. Производственная мощность будущего завода - 600 тонн сырья в сутки. На предприятии будут трудиться 30 жителей региона.

«Завод обеспечит переработку масличных культур, и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки. Строительство производства позволит отойти от сырьевого экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью», - рассказал руководитель ТОО «Бота-2015» Василий Боревич.

Реализация данных проектов направлена на обеспечение отечественного рынка качественной продукцией.




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#Акмолинская область   #Акимат   #Промышленность   #Экономика  
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