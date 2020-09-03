Какая продукция из Акмолинской области пополнит отечественный рынок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопрос поддержки товаропроизводителей и продвижения продукции на межрегиональные и внешние рынки остается одним из главных направлений деятельности органов власти Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

По информации управления предпринимательства Акмолинской области, по итогам прошедшего времени в этом году производство товарной продукции в регионе составило около 400 млрд тенге, с ростом более чем на 4 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Вскоре ряды объектов промышленного сектора области пополнит строящийся в Жаркаинском районе молочный цех. Мощность будущего предприятия будет составлять до 3 тонн продукции в сутки. Здесь будут производиться сливочное масло, молоко, сметана, творог, брынза и другие молочные продукты.

Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, приобретено и установлено современное оборудование из Германии. Как только цех будет готов к запуску, для сельчан станут доступны 5 новых рабочих мест.

Работа по вводу объектов перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции ведется и в других районах.

Современный маслозавод сейчас строится в райцентре Буландынского района. Производственная мощность будущего завода - 600 тонн сырья в сутки. На предприятии будут трудиться 30 жителей региона.

«Завод обеспечит переработку масличных культур, и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки. Строительство производства позволит отойти от сырьевого экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью», - рассказал руководитель ТОО «Бота-2015» Василий Боревич.

Реализация данных проектов направлена на обеспечение отечественного рынка качественной продукцией.





