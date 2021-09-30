Какая помощь выделяется семьям погибших при ЧС в Байзакском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всем пострадавшим, а также семьям погибших при ЧС в Байзакском районе, будет оказана социальная помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

«Вопросы по оказанию помощи пострадавшим находятся на личном контроле Главы государства», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Семьям погибших была оказана финансовая помощь. Осуществлены выплаты на погребение погибшим из ЕНПФ на сумму 1,9 миллиона тенге. За счет средств Государственного фонда социального страхования и республиканского бюджета 14 семьям назначено пособие по утере кормильца. Размер ежемесячного пособия варьируется от 76 до 260 тысяч тенге в зависимости от количества людей на иждивении семьи. Выплаты ежемесячно будут производиться с октября месяца текущего года.

«Из резерва Правительства РК выделено 170 миллионов тенге на оказание финансовой помощи в размере 10 миллионов тенге каждой семье пострадавших. Из областного бюджета было выделено 85 миллионов тенге (по 5 миллионов тенге каждой семье) на оказание материальной помощи. На сегодняшний день выделенные средства в полном объеме переведены на счета пострадавших», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Наследникам военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего оклада в зависимости от размера заработной платы в соответствии с занимаемой должностью.

Кроме того, 87 военнослужащим, получившим увечья, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры из резерва акима области выделяется материальная помощь в размере 100 МРП, или 291,7 тыс. тенге, на общую сумму 25,4 млн. тенге.

«Работы по восстановлению объектов в Байзакском районе планируется завершить до 30 октября», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Кроме того, сказал спикер, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка страны совместно с акиматом Жамбылской области, банками и другими финансовыми организациями приняты меры по снижению долговой нагрузки семей граждан, погибших от взрыва в Байзакском районе, полностью погашена задолженность по 47 кредитам.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

В результате ЧС пострадали 176 объектов. К восстановительным работам приступили 112 подрядных организаций, задействовано 22 единицы техники и 187 рабочих. За счет спонсорской помощи восстановлено 127 объектов на общую сумму 150 миллионов тенге. Для восстановления значительно пострадавших объектов из резерва Правительства РК выделено 1,2 миллиарда тенге.