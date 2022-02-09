Какая помощь полагается жителям столицы, не имеющим медстраховку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане, которые не имеют медицинской страховки в рамках ОСМС, могут рассчитывать на медпомощь, предусмотренную гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. Этот перечень услуг оплачивается из бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В пресс-службе филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования по г. Нур-Султану рассказали, на какую медпомощь могут рассчитывать незастрахованные граждане.
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан;
- кандасам;
- беженцам;
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан и имеющим вид на жительство;
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан и имеющим вид на жительство.
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
В рамках ГОБМП незастрахованные граждане могут получать услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях. Также им доступны базовые услуги, которые в основном оказываются на уровне участковой службы поликлиники:
- диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
- профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
- иммунизация (вакцинация);
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
- наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
Кроме того, при отсутствии статуса «застрахован» в ОСМС предусмотрены профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза; услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности; диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях, а также хронических, подлежащих динамическому наблюдению.
В рамках ГОБМП оказывается специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих и стационарных условиях. Сюда, кстати, входит и лечение пациентов от коронавируса на дому, а также лечение в больнице для определенных категорий пациентов.
Также в перечне услуг – медицинская реабилитация при лечении основного заболевания и для больных туберкулезом; паллиативная медицинская помощь; обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний; патологоанатомическая диагностика, направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях.
«Если вы нуждаетесь в неотложной помощи, а вам отказывают в ее оказании, ссылаясь на отсутствие статуса застрахованности в ОСМС, необходимо заявлять врачу о своих правах пациента и требовать их соблюдения. В столичный филиал Фонда часто поступает подобного рода обращения, поэтому призываем граждан изучать свои права», – отметил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.
Есть факты, когда пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, если не платят взносы за ОСМС. Напоминаем, что в бесплатной помощи по указанным выше случаям отказывать не должны.
В то же время Фонд рекомендует становиться участниками системы ОСМС, чтобы иметь возможность пользоваться более широким перечнем медицинских услуг (консультации узких специалистов, диагностические исследования, плановые операции, в том числе дорогостоящие, и т.д.).
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