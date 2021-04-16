Какая помощь полагается страдающим аутизмом детям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о помощи, которая полагается в Казахстане страдающим аутизмом детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа с детьми, имеющими ментальные и поведенческие нарушения, ведется структурами трех министерств: здравоохранения (диагностика, медицинская реабилитация и восстановительное лечение), образования и науки (коррекционноразвивающее обучение и специальные образовательные услуги), социальной защиты населения (установление инвалидности и социальная реабилитация)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, по данным госорганов в республике зарегистрировано организациями здравоохранения, социальной защиты и образования более 6 тысячи детей.

«Все процессы регистрации детей с РАС (расстройством аутентичного спектра), сбора данных, диагностики, разработки индивидуальных программ реабилитации, мониторинга осуществляются ПМПК, а также в информационной системе www.chis.kz. Кроме того, в рамках совершенствования Национальной образовательной базы данных ведется работа по автоматизации форм статистических данных о детях с особыми образовательными потребностями, в том числе с РАС. Постоянно совершенствуются вопросы нормативного регулирования медико-социальной реабилитации детей с психическими и поведенческими расстройствами, в том числе с РАС, утвержден состав специалистов мультидисциплинарной группы (врач, психолог, социальный работник, специалист в области социально-бытовой ориентации, дефектолог, логопед, средний медицинский работник)», - отметил зампремьера.

При этом, предусмотрено расширение состава данной группы при увеличении перечня и (или) объема услуг, регламентированы основные задачи данного подразделения (психообразование, психосоциальная реабилитация, абилитация, психотерапия, тренинги, эрготерапия, психологическая коррекция) (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ224/2020 «Об утверждении Стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан»).

На официальном сайте РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства здравоохранения создана рубрика «Информация. Памятки», где на постоянной основе размещаются информационные материалы по РАС.

«Алгоритм ранней диагностики внесен в структуру разработанного клинического протокола «Детский аутизм», как нормативное обеспечение системы управления качеством медицинской помощи в медицинской организации. Для принятия дальнейших конкретных мер в указанных направлениях распоряжением Премьер-Министра (от 17.08.2020 года №112-р) утверждена Дорожная карта оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями на 2021 – 2023 годы. В рамках Дорожной карты реализуются мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи, совершенствованию организации реабилитационных услуг, системы учета и обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и медицинскими изделиями, подготовке кадров и повышению квалификации, внедрению специального питания», - сообщил Е. Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по открытию Национального ресурсного центра.