Какая помощь оказывается волонтерам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая помощь на сегодня оказывается волонтерам в Казахстане, рассказал студент столичного медицинского университета Абылайхан Абдраш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже пятый год занимаюсь волонтерством. Пришел к этому после долгих размышлений. Ведь неправильно работать только на зарплату, надо же помочь и окружающим, нашему обществу, а не думать только о прибыли», - сказал Абылайхан Абдраш в интервью журналистам.

Он также отметил, что на сегодня в нашей стране делается все необходимое для развития волонтерского движения.

«В Год волонтеров у нас проводятся многие мероприятия. Кроме того, у нас по разным направлениям проводится работа волонтерами. В текущем году по различным направлениям будут выделены гранты. На эти средства волонтеры смогут купить необходимые для своей работы вещи. К примеру, в нашей медицинской сфере нам необходимо различное оборудования и инструменты, такие как: глюкометр, танометр , аптечка для первой медицинской помощи. Кроме того, на сегодня студентам-волонтерам производится доплата к стипендии», - добавил Абылайхан Абдраш.