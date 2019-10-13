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Какая помощь оказывается людям с ограниченными возможностями в столице

13 Октября 2019 21:38
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Какая помощь оказывается людям с ограниченными возможностями в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое второе воскресенье октября в Казахстане объявлено Днем инвалида, в этом году это 13 октября. Сегодня в Нур-Султане проживает 25 719 людей с ограниченными возможностями. Все они получают реабилитационные, специальные социальные безвозмездные услуги, имеют право на бесплатный проезд, активно трудоустраиваются, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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Из 25 719 людей с ограниченными возможностями, проживающих в Нур-Султане, 2689 человек – инвалиды первой группы, 9112 человек – второй группы, 8602 человека – третьей группы и 5316 детей с особыми нуждами.

Все они получают в столице целый ряд услуг.

Так, реабилитационными услугами в городе с начала 2019 года охвачено более 14 тысяч человек на сумму 1,2 млрд. тенге. Ежегодно ими обеспечивается более 16 тысяч человек. Лица с ограниченными возможностями, в том числе и дети-инвалиды, обеспечиваются протезно-ортопедической помощью и протезно-ортопедическими изделиями, кресло-колясками, сурдо-тифло средствами и сурдопомощью, услугами специалиста жестового языка и индивидуального помощника, обязательными гигиеническими средствами, социальной помощью семьям, имеющим детей инвалидов, обучающихся на дому, санаторно-курортным лечением, услугами службы «Инватакси».

На сегодня в службе «Инватакси» ежедневно работают 30 автомашин. 5 единиц выделено для перевозки инвалидов колясочников, 15 - детей с ограниченными возможностями, 10 ед. – незрячих.

Таким образом, в 2019 году перевозкой охвачены 1937 человек, в том числе 775 детей.

Вместе с тем эта категория граждан получает в столице и специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, ухода на дому. Они имеют право вставать в очередь на жилье по категориям «Инвалиды 1 и 2 групп», бесплатно ездить на маршрутах городского пассажирского транспорта, проходить процедуру зубопротезирования и санации.

На получение социальной помощи для приобретения твердого топлива могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями, проживающие в частных жилых домах с местным (печным) отоплением, являющиеся его собственниками (нанимателями), не имеющие другого жилья, при наличии среднедушевого дохода, не превышающего 4 прожиточных минимума. Размер компенсации составляет 16 МРП, или 40400 тенге на отопительный сезон. Вместе с тем они могут получить единовременную помощь, предусмотренную для попавших в трудную жизненную ситуацию на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг в размере 13 МРП в год (32 825 тенге).

Также возмещаются затраты на обучение на дому детей-инвалидов в размере 10 МРП в квартал (25250 тенге). Что касается соцпособий по инвалидности, то из республиканского бюджета эта категория граждан ежемесячно получает: 1 группа – 57 021 тенге, 2 группа – 45 438 тенге, 3 группа - 30 886 тенге, дети-инвалиды до 16 лет – 41 578 тенге, инвалиды с детства, дети-инвалиды с 16 до 18 лет: 1 группа – 57 021 тенге, 2 группа – 47 220 тенге, 3 группа – 35638 тенге. Предусмотрены и специальные государственные пособия: 1 группа – 3 763 тенге, 2 группа – 3763 тенге, 3 группы – 1616 тенге.

Кроме того, людей с ограниченными возможностями в столице активно социализируют и трудоустраивают. В этом году этими мерами планируется охватить 610 человек.

Так, с начала года охвачено активными мерами занятости 539 лиц с ограниченными возможностями, в том числе: трудоустроены на постоянную работу 217 человек, на временную работу - 3 человека, на социальные рабочие места - 29 человек, направлены на общественные работы 242 человека, проходят молодежную практику 16 выпускников, направлены на краткосрочные курсы 32 человека.

Для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в столице предоставлены два современных спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом.

Первый из них — Паралимпийский тренировочный центр, внутри имеются тренажерный, игровой многофункциональный и зал единоборств. Здесь культивируются такие виды спорта, как парапауэрлифтинг, парадзюдо, паратаэквондо, настольный теннис, национальные виды спорта, волейбол сидя, голбол, бочча, танцы на колясках.

Второй объект — ледовая арена «Тарлан». Здесь занимаются городские команды по хоккею и следж-хоккею, проводятся массовые катания для людей с ограниченными физическими возможностями, их близких и друзей.

Еще одной мерой поддержки являются соцвыплаты ко Дню инвалидов в размере 2,5 МРП (6313 тенге). В этом году этот день выпадает на 13 октября.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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