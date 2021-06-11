Какая помощь была оказана казахстанцам в период пандемии КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о мерах социальной поддержки казахстанцев, организованных в период действия режима чрезвычайного положения и карантинных ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые были введены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Во-первых, для граждан, потерявших доходы из-за ограничения деятельности, в размере минимальной заработной платы. В период ЧП и карантина их получили 4,6 млн человек на сумму 476 млрд тенге. Во-вторых, для медиков, заразившихся COVID-19 на работе, и для их семей в случае гибели медработника. Выплаты получили 9,5 тысяч человек на сумму 20,5 млрд тенге», - отметил министр.

Кроме того, более 1 млн граждан из социально-уязвимых категорий ежемесячно получали поддержку в виде продуктовых наборов на общую сумму 25 млрд тенге.

Для снижения риска роста инфицирования были автоматически продлены назначение адресной социальной помощи для более 600 тысяч человек, сроки установления инвалидности и выплаты пособий для 55,5 тысяч лиц с инвалидностью.

Ранее глава ведомства Серик Шапкенов рассказал, как Министерство труда и социальной защиты населения РК отслеживает ситуацию по недопущению снижения заработной платы сотрудников, работающих по форме аутстаффинга, и были ли случаи нарушения данной нормы работодателями.