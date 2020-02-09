Какая помощь будет оказана пострадавшим в Кордайском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Восстановительные работы начались в населенных пунктах Кордайского района, пострадавших в ходе конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 8 февраля в Кордайский район прибыла созданная по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева правительственная комиссия по ликвидации последствий трагических событий. Возглавляет комиссию заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев. В составе комиссии мажилисмены, представители министерств и ведомств.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» депутат Мажилиса Парламента РК Шакир Хахазов, комиссия активно включилась в работу по выяснению причин конфликта, решению социально-экономических и гуманитарных вопросов, оказанию помощи пострадавшим и восстановлению объектов.

По информации МВД, в пожаре пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

«По поводу тех объектов, которые сгорели, комиссия работает, обсчитывают, составляют сметы. Идет полным ходом, - заверил мажилисмен. - Что касается поддержки семьям погибших, Бердибек Машбекович уже всё объяснил, мы полностью идем навстречу, будем с народом говорить, обсуждать. Все восстановительные процессы, как сейчас посчитают, полностью обеспечат средствами».

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.