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    20:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Какая погода ждет в июне жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июне средняя температура воздуха ожидается выше нормы на один градус – в пределах 19-20 тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» нашему агентству рассказали, что первый летний месяц начнется с повышения температуры воздуха. Ночью – от 6-11 до 11-16 градусов тепла, днем – от плюс 22-27 до 27-32 градусов. В конце первой декады похолодает.

    Вторая декада начнется с прохладных дней: ночью – плюс 5-10 градусов, днем – 15-20 тепла. Затем ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 18-23 тепла, днем – до 30-35, местами 38 жары. В конце декады вновь столбик термометра опустится.

    Понижение температуры воздуха ожидается в начале третьей декады. Ночью – до 8-13 тепла, днем – до 20-25 градусов, местами – плюс 17 градусов. В конце декады потеплеет ночью до плюс 13-18 градусов, днём - до 28-33 тепла.

    Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы. Кратковременный дождь, гроза предполагаются в середине и в конце первой, в начале второй декад, часто - в третьей декаде. Град вероятен в конце первой декады.

    Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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