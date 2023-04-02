Какая погода ждет казахстанцев в апреле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в апреле будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана в первой декаде апреля наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны - через +10°С. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается.

В течение месяца на территории республики из-за чередования барических образований будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные. В отдельные дни с выходом циклонов с юга Каспия и с европейской территории России будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с дождями и порывистым ветром, на юге Казахстана - с грозами и пыльными бурями», - говорится в сообщении синоптиков.

В начале первой декады апрелядожди прогнозируются на западе и в южной половине страны (в горах юга возможен переход дождя в мокрый снег). В середине декады осадки ожидаются на большей части Казахстана. При прояснении в южных регионах ожидаются заморозки до 1-6°С.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе РК ночью - от 0,+10°С до +7+17°С, днем - от +7+15°С до +17+28°С;

на юге и юго-востоке страны ночью - от -6+5°С до +5+12°С, днем - от +5+15°С до +20+28°С;

на востоке республики - от -7-20°С до 0,-5°С, днем - от 0,-5°С до +8+13°С;

на севере, в центре республики с частой сменой барических образований прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5-10°С до 0,+5°С, днем - от +3+10°С до +10+18°С.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:

на севере, в центре и на востоке страны ночью - до +5+13°С, днем до +15+25°С;

в южных регионах и на западе РК ночью - до +10+17°С, до +25+35°С.

Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -2-7°С, днем - до +6+13°С, в южных регионах и на западе страны - понижение температуры воздуха ночью -2+7°С, днем - до +10+18°С.