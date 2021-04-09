Какая погода ждет казахстанцев 9 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 9 апреля, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине РК - погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед.

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Карагандинской областях местами туман. Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской, Атырауской областях - с пыльной бурей.