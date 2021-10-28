Какая погода ждет казахстанцев 28 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики будет находиться в поле повышенного давления, в связи с которым ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке и востоке страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах сильные осадки (дождь, снег)», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На севере, западе Акмолинской области, в горных перевалах Туркестанской области, днем на западе, северо-западе Костанайской области, ночью на юго-западе Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20 м/с.

На западе, в центре, на востоке Атырауской области, на севере Мангистауской области, в центре Актюбинской области, в центре и на востоке Карагандинской области, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На юге, западе Северо-Казахстанской области – туман, усиление ветра ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, днем на северо-западе области ветер 15-20 м/с.