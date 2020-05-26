Какая погода ждет казахстанцев 27 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 27 мая, передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке пыльная буря, на севере - туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области местами сохранится усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области усилится ветер, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, местами шквал, возможен град. В Кызылординской области усилится ветер, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской, Туркестанской областях местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, ночью в Актюбинской, днем в Алматинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - гроза.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Мангыстауской области сохраняется сильная жара. В Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.