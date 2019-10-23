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Какая погода ждет казахстанцев 23 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 23 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе и севере – гололед, на севере - низовая метель.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, в Костанайской, Акмолинской областях - гололед. В Павлодарской области местами ожидаются гололед, ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.
Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.
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