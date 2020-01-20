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Какая погода ждет казахстанцев 21 января

20 Января 2020 23:55
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Какая погода ждет казахстанцев 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 21 января в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Архангельском. В связи с чем пройдут снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами ожидаются туман, ветер 18 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель. В Костанайской области местами – туман, гололед, метель. В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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