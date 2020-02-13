-
-
-
вчера 23:59
-
-
вчера 23:23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:33
-
-
-
вчера 18:09
-
-
вчера 17:58
-
-
-
-
-
-
-
Какая погода ждет казахстанцев 14 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 14 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются снег и осадки (дождь, снег), лишь на юге РК - погода без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра.
В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами гололед. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Павлодарской области местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области – туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
- 11 участков автотрасс в пяти областях закрыто из-за непогоды
- Метель, туман и гололед ожидаются в РК 14 февраля
- Из-за непогоды отменены занятия для учеников школ двух областей
- Отменены занятия для учащихся 0-9 классов второй смены в Нур-Султане
- Отменяются занятия для учащихся школ города Нур-Султана и ВКО
- Погода на 13 февраля: осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана