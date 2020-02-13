Какая погода ждет казахстанцев 14 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 14 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются снег и осадки (дождь, снег), лишь на юге РК - погода без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра.

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами гололед. В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Павлодарской области местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области – туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.