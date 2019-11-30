Какая погода ждет казахстанцев 1 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 1 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе республики, с прохождением фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки – дождь, снег. Местами по республике – туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами – туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской местами – туман. В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, ночью в Павлодарской, Акмолинской, днем в Туркестанской областях местами – туман.