Какая погода ждет астанчан в конце января и в феврале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казгидромете поделились консультативным прогнозом погоды на конец января и на февраль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Под влиянием циклонической деятельности, обильные снега, порывистый ветер и метели сохранятся. Лишь в конце месяца в период с 28-31 января с прояснением облачности осадки прекратятся и будет наблюдаться понижение температуры воздуха ночью до 15 - 22 градусов ниже нуля по Цельсию. Днем до 7 - 15 градусов мороза, сообщили в Казгидромете.

Согласно предварительному прогнозу, февраль начнется с осадков и повышения температуры воздуха ночью 10 - 17 мороза, днём 7 - 15 ниже нуля.

Существенное понижение температуры воздуха придется на середину первой декады и на конец второй декады, где температуры воздуха понизятся ночью до 17 - 22 мороза, днём до 12 -20 градусов. В конце месяца предполагается постепенное повышение температур воздуха.

Средняя за февраль температура воздуха ожидается минус 15 °С, что ниже нормы на 1°С. Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы, которая составляет 15 мм.

Вместе с тем, в Казгидромете уточнили, что этот прогноз имеет консультативный характер, который будет уточняться по мере приближения даты прогноза и прогнозами на декаду.