Какая погода ожидается в выходные в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в Казахстане 22-24 января, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«Под влиянием отрога Западного антициклона на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков, по Казахстану ожидается туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с», - сообщают синоптики.
Основной фон температуры воздуха на западе республики: ночью 3…18 мороза, днем 1…13 мороза, в Мангистауской области днем 2-7 тепла.
На севере, северо-западе страны ночью 18…28 мороза, днем 10…20 мороза.
В центре и на востоке республики ночью 8...26 мороза, днем 5…20 мороза.
а юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем 5 мороза - 5 тепла.
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