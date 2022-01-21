Какая погода ожидается в выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в Казахстане 22-24 января, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием отрога Западного антициклона на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков, по Казахстану ожидается туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с», - сообщают синоптики.

Основной фон температуры воздуха на западе республики: ночью 3…18 мороза, днем 1…13 мороза, в Мангистауской области днем 2-7 тепла.

На севере, северо-западе страны ночью 18…28 мороза, днем 10…20 мороза.

В центре и на востоке республики ночью 8...26 мороза, днем 5…20 мороза.

а юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем 5 мороза - 5 тепла.