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Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане

29 Декабря 2021 12:15
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Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» дал прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2021-го – 1 января 2022 года. По данным синоптиков, антициклон принесет в страну сильные морозы, передает МИА «Казинформ».

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«Обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, центре и востоке страны», - сообщают синоптики «Казгидромета».

В Восточно-Казахстанской области 30 декабря с нег, ночью на северо-востоке сильный снег с метелью.

Далее, 31 декабря на западе, а 1 января на юге и юго-востоке страны пройдут осадки (снег, дождь).

По республике ожидаются туманы, усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке республики порывы ветра 23-28 м/с, в Алакольском районе Алматинской области 30 м/с и более.


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#Казгидромет   #Погода   #Новый год  
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