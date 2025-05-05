Какая погода ожидается в мае в Павлодарской области

По прогнозам синоптиков, в Павлодарской области в мае средняя температура будет в пределах 15-16 градусов со знаком плюс.

— В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0, +5°С на севере, в центре, на востоке области заморозки 5°С до +9+14°С, днем от +7+12°С до +25+30°С. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +5+10°С, днем до +17+22°С, — сообщили в павлодарском филиале РГП «Казгидромет».

На ближайшие праздники погода ожидается разная. 7 мая — солнечно и тепло, а вот в день Победы возможны по региону дожди, местами сильные.

В середине мая днем температура будет в пределах +17, +29, а вот в третьей декаде месяца ночью возможно понижение до +2 градусов.

— Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части, около нормы — на северо-западе области (норма: 20-30 мм). Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале третьей декады, — отметили синоптики.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в мае в Жамбылской области.