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    10:38, 05 Май 2025 | GMT +5

    Какая погода ожидается в мае в Павлодарской области

    Дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют в мае в Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По прогнозам синоптиков, в Павлодарской области в мае средняя температура будет в пределах 15-16 градусов со знаком плюс.

    — В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0, +5°С на севере, в центре, на востоке области заморозки 5°С до +9+14°С, днем от +7+12°С до +25+30°С. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +5+10°С, днем до +17+22°С, — сообщили в павлодарском филиале РГП «Казгидромет».

    На ближайшие праздники погода ожидается разная. 7 мая — солнечно и тепло, а вот в день Победы возможны по региону дожди, местами сильные.

    В середине мая днем температура будет в пределах +17, +29, а вот в третьей декаде месяца ночью возможно понижение до +2 градусов.

    — Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части, около нормы — на северо-западе области (норма: 20-30 мм). Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в начале третьей декады, — отметили синоптики.

    Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в мае в Жамбылской области. 

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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