Какая погода ожидается 26 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохранятся туман, усиление ветра, на северо-западе республики-шквалистый ветер.

В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается днем местами ветер 15–20 м/с, в Западно-Казахстанской, днем Павлодарской областях местами гроза. В Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами- туман, днем в Актюбинской области усиление ветра 15–20 м/с. В Атырауской области местами туман, ветер 15–20 м/с. В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер 15–20 м/с. В Костанайской области ожидаются местами- гроза, шквал, туман, усиление ветра 15–20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем усиление ветра 15–20, порывы 23–28 м/с.