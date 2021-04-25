Какая погода ожидается 25 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В части регионов республики ожидается туман, грозы и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В западной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами. В восточной половине республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15–20 м/с, в Костанайской области местами – гроза. В Северо-Казахстанской, ночью Туркестанской, Жамбылской, днем Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15–20 м/с, в Актюбинской, Жамбылской областях – местами туман, в Западно-Казахстанской области – местами гроза. В Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами – гроза