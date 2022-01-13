Какая погода ожидается 13 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон будет оказывать влияние на север и северо-западные регионы РК, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной территории страны под влиянием южных циклонов и фронтальных разделов пройдет снег, на юге, юго-востоке, юго-западе - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в центре, на севере - низовая метель, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на южной половине Акмолинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере и юге области – туман.

На юге, севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, на юго-западе, северо-востоке области гололед, на юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, в горных районах – гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на востоке области – туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, утром и днем на юге области –гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, на севере области – туман.

На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Мангистауской, на юге, востоке Актюбинской, на востоке Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, ночью и утром на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман.