-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Какая погода ожидает в новогодние праздники жителей СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидается в регионе на новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По прогнозу филиала РГП «Казгидромет», 30 и 31 декабря ожидается местами снег, туман и метель. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается 8-13, местами 16 мороза.
1 января 2020-го года ветер изменит направление на западное. Сохранится вероятность снега, тумана и метели. Ночью прогнозируется 12-17, местами 20 мороза, днем – 5-10, местами 13 мороза.
2 января в регионе ожидается снег. Местами возможны метель и туман. Ветер западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами – до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 3-8, местами 11 мороза. Ночью – 8-13, местами 16 мороза. Такая же погода ожидается и 3 января.
- Рискуя жизнью, полицейские спасли пенсионера в СКО
- Дождь и снег ожидаются в Казахстане 29 декабря
- Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области
- Новые автоцистерны и болотоход появились у спасателей СКО
- 33 автобуса приобретут для сельских школ в СКО
- Какой будет погода в Казахстане 28 декабря
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана