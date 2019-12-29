Какая погода ожидает в новогодние праздники жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики рассказали, какая погода ожидается в регионе на новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу филиала РГП «Казгидромет», 30 и 31 декабря ожидается местами снег, туман и метель. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается 8-13, местами 16 мороза.

1 января 2020-го года ветер изменит направление на западное. Сохранится вероятность снега, тумана и метели. Ночью прогнозируется 12-17, местами 20 мороза, днем – 5-10, местами 13 мороза.

2 января в регионе ожидается снег. Местами возможны метель и туман. Ветер западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами – до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 3-8, местами 11 мороза. Ночью – 8-13, местами 16 мороза. Такая же погода ожидается и 3 января.



