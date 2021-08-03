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    18:00, 02 Август 2021 | GMT +6

    Какая погода ожидает в августе жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Последний летний месяц порадует жителей Северо-Казахстанской области жаркими днями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы – 17-18 градусов тепла.

    В первой декаде воздух прогреется ночью до 12-17 градусов тепла, днем – до 22-27 тепла, на юге области – до 30 градусов. В конце декады возможно похолодание ночью до 5-10 тепла, днем – до 15-20 градусов выше нуля.

    Вторая декада начнется с повышения температуры воздуха ночью до 14-19 тепла, днем – до 25-30 со знаком «плюс». В конце декады столбик термометра ночью опустится до плюс 10-15, днем – 21-26 градусов.

    В третьей декаде вновь потеплеет ночью до 15-20, днем – 27-32 тепла. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до плюс 5-10 градусов, днём – 15-20 тепла.

    Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 40-53 мм. Кратковременный дождь, гроза предполагаются часто в течение месяца.

    Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду ожидается часто в первой, в конце второй и во второй половине третьей декады.

    Пыльная буря возможна в середине второй и третьей декады. Туман вероятен в начале месяца.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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